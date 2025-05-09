Оба высокопоставленных чиновника являются ближайшими сподвижниками текущего президента Штатов Дональда Трампа.

Американские журналисты выяснили мнение собственных источников, которые утверждают, что в текущей вашингтонской администрации часть чиновников выступают за выдвижение на следующих выборах главы Соединенных Штатов ближайших соратников Дональда Трампа – Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Соответствующая публикация появилась из-под пера корреспондентов издания Semafor.

По данным анонимных комментариев от сотрудников команды Трампа, нельзя исключать что во время выборов 2028 года от республиканцев единой командой пойдут Вэнс и Рубио. Тем более оба политика, как высшие чиновники, ладят между друг другом и их общение можно назвать достаточно доверительным.

Согласно утечке из близкого окружения политиков, Вэнс и Рубио отлично ладили друг с другом ещё со времен работы в американском сенате. Дальше чиновники смогли сохранить свою дружбу и в команде Трампа. Предполагается, что именно Вэнс может стать самым вероятным кандидатом на пост будущего главы Белого дома. Правда и Рубио тоже хочет попытаться стать следующим американским президентом.