Финансировать планируется украинский ВПК.

Главы национальных дипломатических ведомств ЕС хотят 9-го мая поддержать украинские власти и сообщить Киеву о выделении 1 млрд. евро на развитие украинского ВПК. О хорошей новости для Зеленского рассказала руководительница общеевропейского МИД Кая Каллас.

Главный европейский дипломат сообщила, что на Украину 9 мая прибудут посланники в ранге министров иностранных дел ряда государств ЕС, где сообщат украинской власти о выделении финансового транша.. Свое заявление дипломат сделала на журналистском брифинге, который начался сразу после окончания заседания глав национальных МИД Европейского Союза, прошедшего в столице Польши.

Ранее еврокомиссар Марта Кос рассказала, что ЕС предоставит Украине еще 9 млрд евро до конца 2025 года.

Отметим, что в столичном для ЕС Брюсселе чиновники общеевропейского государства между собой обсуждают план по включению главы в предстоящий бюджетный документ, согласно которой Украина в течение следующего европейского 7-летнего бюджета получит несколько сот миллиардов евро финансовой поддержки.