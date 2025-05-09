Разумеется рассказать о намерении, ещё не значит поступить так. Тем более в Евросоюзе уже есть опыт обещаний на 40 млрд. евро, которые хотели выделить Украине. Но по итогу Киев остался без ничего.

Высшие чиновники общеевропейского государства планируют записать в 7-летний бюджет ЕС сотни миллиардов евро, которые будут расходоваться только на Украину. О такой мере поддержки украинского государства рассказал главный венгерский дипломат Петер Сийярто. Услышать главу венгерского МИД можно было на канале M1.

Руководитель дипломатического ведомства уточнил, что Украина не является членом Еврозоны, как и то, что жители Венгрии не должны потворствовать ускоренной процедуре вступления украинского государства в Евросоюз.

Отметим, что немного ранее Венгрия не поддержала инициативу Еврокомиссии, в которой предусматривалось полное прекращение поставок газа РФ в Европу к 2027 году. Причем в инициативе предполагалось указать, что ни для одной из стран ЕС не должно быть исключений по этому поводу. По этому поводу Сийярто добавил, что соблюдение такого решения нанесло бы ощутимый удар по энергетическому суверенитету Евросоюза.