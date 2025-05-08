Солидарность простых покупателей, явно не просчитывалась заранее экономическими аналитиками Белого дома.

Европейцы неожиданно солидаризуются с высшими властями Евросоюза и отказываются от покупки товаров, произведенных в США. Причем поступают так зарубежные потребители американских товаров в качестве символического жеста, оформленного в виде прямого протеста против текущей внешнеторговой политики и заградительных экономических барьеров Дональда Трампа. О неожиданном ответе от обычных жителей ЕС рассказывается в материале The New York Times.

Так специалисты Европейского центрального банка выпустили свежее исследование, выход которого прозвучал как удар в тревожный колокол для брендов made in USA. Вышло так, что «совершенно случайно» Levi's, Harley-Davidson, Tesla и McDonald's перестали быть модными. Но так случилось не из-за внезапного или резкого роста стоимости товаров, а из-за политических действий текущей вашингтонской администрации.

Наблюдая, как бурный торговый конфликт между США и Европой возник из-за желания Трампа, европейцы отказываются от товаров и услуг, поступающих на прилавки из-за океана. И как считают американские журналисты, это всё надолго.

Напомним, что месяц назад Трамп одобрил указ о 10% тарифе для всех внешнеторговых партнеров США, куда помимо других стран вошёл и ЕС.

Согласно докладу ЕЦБ жители Европы лишний раз подумают, стоит ли им спонсировать американских производителей, чье политическое руководство поступает совершенно недружелюбным способом с европейскими товарами и услугами. И порой, после таких размышлений жители Евросоюза решают отказаться от приобретения товаров с маркировкой made in USA. Что в мае 2025 года корреспонденты NYT и зафиксировали.