На пике своей популярности в 2023 году Ивлеева зарабатывала, по расчётам бизнес-аналитиков, больше 800 млн рублей в год.

Популярная до недавнего времени актриса и известный блогер Настя Ивлеева по актуальным базам данных российских предпринимателей на 7 мая 2025 года уже не числится. Отсутствует бизнесвумен не только в качестве владельца, но и в качестве участника отечественных коммерческих организаций. И, как указывается в свежей публикации ТГ-канала «Светский хроник», к маю бывший лидер мнений вышла из состава руководителей и просто участников собственных бизнес-проектов.

6 мая Ивлеева отказалась от участия в фирме «Коленки пчелы», выпускающей различные снеки.

Сам производственный объект стал центром регулярных судебных исков, которыми теперь уже бывшую компанию Насти бомбардируют поставщики и сетевые магазины. В прошлом месяце «Коленки пчелы» удостоились целого пакета гражданских исков по поводу просрочки оплаты доставки пищевой продукции. В частности, со счетов фирмы так и не были оплачены перевозка чипсов и энергетических напитков.

Пришлось заплатить компании Ивлеевой несколько миллионов рублей и за аренду не окупившего себя бара. Теперь перед блогером остался долг перед ФНС в размере 30 млн рублей за этот же бар.