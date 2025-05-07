Данные меры приняты в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в столице.

Отечественные операторы мобильной связи, как и представители цифровых сервисов, выслали оповещения для жителей российской столицы, которых с сегодняшнего дня ожидают перебои в работе мобильных сетей и беспроводного доступа в сеть Интернет. Об этом рассказывается в свежей публикации РИА Новости.

Так, разослали уведомления специалисты МТС, Билайна, многочисленных сервисов Яндекса, Сбера, Самоката, ИВИ, ВкусВилла. Сотрудники данных коммерческих организаций проинформировали собственных клиентов о вероятных проблемах с приложениями сотовых телефонов и беспроводным интернетом, предоставляемым мобильными операторами, как и самой сотовой связью.

Выпустил свои рекомендации и Мосгортранс, чьи представители посоветовали увеличить баланс карты «Тройка» до момента начала праздничных дней.

Одновременно отечественные пользователи российских сотовых операторов рассказали, что с 7 мая у них появились неполадки в нормальной работе мобильного интернета сразу в нескольких московских районах. Такие проблемы возникли у жителей пяти столичных округов.