Владимир Зеленский в ходе осенней беседы с Дональдом Трампом ещё не предполагал, что новый американский президент такой любитель сделок.

По всей видимости украинские чиновники подписали с США как минимум три соглашения по редкоземельным минералам, причем наиболее важные детали заключены как раз в двух файлах, которые украинская власть не стала обнародовать перед голосованием в Верховной Раде даже перед депутатами.

Так по сведениям украинского издания «Зеркало недели», совместным инвестиционным фондом будет управлять орган по типу совета, где со стороны Соединенных Штатов и Украины будет присутствовать равное количество управленцев. Но для нормальной работы такого совета необходимо участие четырех комитетов. Но вот в этих комитетах будут главенствовать американцы, как сторона, имеющая большинство таких представителей.









И если Украина нарушит сделку, то согласно договору, управленцы со стороны Украины утрачивают право голосования в совете и комитетах. Но если условия сделки нарушат американцы, то для них за такие проступки наказание отсутствует.

Но есть у инвесторов Штатов и право узнавать первыми о будущих проектах. Как только о таких планах узнают представители Вашингтона, они могут в течение 3 месяцев думать над ними. И лишь спустя 6 месяцев на более худших условиях доступ к таким проектам получают внешние инвесторы.

Ратификация ресурсного договора с США должна состояться в Верховной Раде 8 мая. Причем по замечанию народных избранников, они так и не ознакомились с содержанием второго и третьего документов.