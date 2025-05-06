Вместо того чтобы заниматься своей энергетической безопасностью и модернизацией дорожной инфраструктуры, Брюссель направляет огромные средства на помощь Украине.

Очень быстрое вступление украинского государства в ЕС может стать идеальным примером плохой сделки, потому что Киев мгновенно превратится в тяжелую обузу для европейского сообщества. Подобное мнение высказал действующий венгерский премьер Виктор Орбан.

Как пояснил иностранный политик, Украина в составе ЕС – это достаточно плохая сделка, тем более внутренняя экономическая ситуация на Украине не присоединит Евросоюзу добавленную стоимость, а вот стать на 100% обузой украинское государство может.

Поэтому достаточно недальновидно, что европейские финансы вместо усиления ослабевшей общеевропейской экономики в режиме бездонной бочки закачиваются на Украину. Поэтому лучшая рекомендация для глав крупнейших европейских стран – это начать заботиться об ЕС.

Соответствующий комментарий Орбан дал на слова главы Манфреда Вебера, считающего, что Украина должна очутиться в Евросоюзе как можно быстрей. По словам Орбана, появление Венгрии в составе членов ЕС оказалось для всех участников выгодным. И совсем иная ситуация будет при вступлении Украины.

Отметим, что Орбан объявил ранее, что судьба украинского государства в составе Евросоюза будет обсуждаться на национальном венгерском референдуме.