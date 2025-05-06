Проект по "Онегину" оказался коммерчески успешным и принес чистой прибыли кинопрокатчикам на 300 млн. рублей.

Отечественный режиссер-постановщик Сарик Андреасян хочет снять «Войну и мир» Льва Толстого. Правда известная литературная классика станет не точной экранной копией четырех томов, а ремейком. Как пояснил российский кинодеятель, весной стартовал кастинг на роль главных героев. Сам старт съемочного процесса запланирован на ближайшую осень. Об этом режиссер рассказал в личном ТГ-канале «Сарик и Моряк».

После к предварительной раскрутке предстоящей киноэпопеи приступила супруга деятеля, разместившая видео.

Лиза Моряк рассказала, что кто будет Наташей Ростовой, пока что неизвестно, но подписчики канала могут сами предложить вариант актрис на роль 13-летней героини. Именно столько Ростовой было в момент первой встречи с Болконским.

Подчеркнем, что в 2024 году Андреасян выпустил коммерчески успешную версию пушкинского «Онегина», чье производство стоило 500 млн. рублей, но прибыль составила 800 млн.

Подчеркнем, что к роману Толстого не первый раз обращаются. Первая экранизация вышла более века назад в 1913 году. Снимали свою «Войну и мир» в Голливуде, где в роли Ростовой отметилась Одри Хепбёрн.

В 1969 году лента за авторством режиссерской работы Сергея Бондарчука получила «Оскара»за лучший фильм на иностранном языке.