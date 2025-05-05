Знаменитое пенитенциарное учреждение перестало работать 62 года назад. Тюрьму тогда закрыли из-за слишком больших расходов на содержание заключённых на острове.

Дональд Трамп, как президент Соединенных Штатов, решил восстановить и запустить заново функционирование известного пенитенциарного учреждения Алькатрас, расположенного на острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьма призвана снова стать местом обители самых опасных преступников США.

Так, в собственном посте в Truth Social американский политик заявил, что руководства Бюро тюрем, Минюста, ФБР и МВБ должны заняться как можно более быстрым запуском тюрьмы Алькатрас. При этом тюремный комплекс должен быть реконструирован и существенно увеличен, о чем рассказали журналисты РИА Новости.

Как пояснил текущий глава Белого дома, Алькатрас снова должен стать постоянным убежищем для самых опасных преступников Соединенных Штатов. Как резюмировал Трамп, перезапуск Алькатраса послужит примером порядка и справедливости, которые воцарятся в Штатах.

Напомним, что в эпоху своего функционирования до марта 1963 года Алькатрас имел неофициальный статус самой суровой тюрьмы Североамериканского государства, относящейся к тюремным учреждениям федерального типа с самыми строгими условиями содержания заключенных. Тюремный комплекс расположен на территории бывшего форта на острове рядом с береговой линией Сан-Франциско.