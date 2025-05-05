Теперь за выбор новой опции придется заплатить 3500 рублей или 55 евро.

Для граждан, решивших вернуть или обменять авиабилеты, приобретенные в «Аэрофлоте», с 28 апреля этого года выросла оплата за подобные действия. Новое правило распространяется как на внутренние, так и на международные полёты. Такие сведения размещены на официальном портале перевозчика во вкладке «Правила применения тарифов».

Теперь покупателям билетов, решившим отказаться от рейса или решившим поменять билеты, придется доплатить 3500 рублей за такой выбор. В сравнении с предыдущими ценами, возврат или обмен подорожали на 25%. Раньше за это нужно было оплатить сумму в 2800 рублей.

Для тех, кто отказывается или меняет билеты при международных рейсах, придется раскошелиться на 55 евро – вместо старой цены в 46 евро. Цена за такое действо увеличилась меньше и в процентном отношении составила 20 процентных пунктов.

Как подчеркнули в авиационной организации, пункты обновленных правил не действуют на билеты для детей, если возраст ребёнка меньше двух лет и им не нужно отдельное кресло. Для данных юных граждан возврат и обмен билетных ведомостей абсолютно бесплатен.