Для части прихожан католической церкви сегодняшние действия Трампа с использованием возможностей нейросетевой генерации кажутся сильной насмешкой над религиозными институциями.

Прихожане католической церкви осудили американского президента Дональда Трампа за размещенную им картинку в образе папы римского себя. О повышенном уровне критики, распространившемся на главу сегодняшней вашингтонской администрации со стороны религиозных активистов и политиков рассказывается в свежей публикации BBC.

Вчера Трамп загрузил в мировую Сеть изображение, созданное при помощи нейросетевых технологий. В графическом файле Трамп предстал в одеянии понтифика. Сам 79-летний американец в качестве ещё одного признака папской власти на изображении получил папский перстень, имеющий название «кольцо рыбака».









После выхода поста свой комментарий оставили представители Католической конференции Нью-Йорка, заявившие, что ничего веселого в выходке Трампа нет. Тем более только недавно прошла похоронная церемония папы Франциска, а новый глава католиков ещё не утвержден и даже не избран.

Остался недовольным и отставной итальянский премьер Маттео Ренци. Бывший высокопоставленный правительственный функционер заявил, что Трамп буквально оскорбил чувства верующих.

Тем временем по свежим данным, нового папу римского изберут в Ватикане 7 мая.