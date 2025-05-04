Зрительная функция может появиться у слепых от рождения даже при условии повреждения обоих глаз и зрительного нерва.

Илон Маск сделал важное заявление, способное фундаментально облегчить текущее существование незрячим от рождения людям. Создатель Neuralink – фирмы с нейротехнологическим уклоном, рассказал, что имплант Blindsight, предназначенный для активации зрительных функций у людей, слепых от рождения, будет инсталлирован в человеческий организм в течение ближайшего года.

Журналисты Fox News приводят слова действующего высокопоставленного сотрудника вашингтонской администрации и по совместительству самого богатого человека в мире: первый имплант Blindsight будет вживлен в человека уже в этом году, либо в течение последующего года.

По словам Маска, в проекте и релиз технологий, которые позволят людям, имеющим органические повреждения позвоночника, совершать самостоятельные движения.





Напомним, что в более ранних заявлениях руководитель Теслы и Спейс Икс рассказывал, что высокотехнологичный девайс Blindsight позволит слепым людям снова увидеть мир: даже при условии повреждений глаз и зрительного нерва – единственное, что должно функционировать у человека-рецепиента, так это зрительная кора головного мозга.

Резюмировал же Маск свое интервью для американских корреспондентов сведениями, что первые образцы новинки дадут лишь зрительный канал с миром низкого качества. Но более совершенные образцы позволят получить зрение, по своим возможностям превышающее силу обычных здоровых глаз.