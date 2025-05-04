Ещё до победы республиканца предусмотрительный миллиардер вывел практически все свои деньги с крупнейших американских компаний.

Являющийся финансовой и инвестиционной легендой, миллиардер Уоррен Баффет собрался на пенсию. Глава инвестфонда Berkshire Hathaway уйдет с должности гендиректора компании. Что интересно, в ранге руководителя коммерческой организации Баффет находился 60 лет.

Как прокомментировал Баффет свое заявление, он пробудет на посту гендиректора до конца 2025 года, после чего компанию вместо 94-летнего инвестора возглавит Грег Абель. Последний входит в плеяду высших управленцев организации и вхож в близкий круг миллиардера.

Как рассказали журналисты агентства Associated Press, никто из сотрудников фонда не предполагал, что Баффет решится на такой шаг. Хотя по его собственным последующим заявлениям, с момента ухода с должности, акции фирмы, принадлежащие Баффету, распроданы пока что не будут.

Отметим, что инвестор много раз подвергал критике масштабный тарифный конфликт, развязанный американским президентом Дональдом Трампом и до начала дня президентского голосования в США в ноябре прошлого года Баффет начал экстренно распродавать акции известных американских фирм, переводя деньги от продажи акций в наличные.

Подчеркнем, что для международных инвесторов Баффет считается мессией – миллиардер практически никогда не терпел поражений в своих инвестиционных начинаниях и перманентно доказывал, что его финансовое чутье всегда верное.