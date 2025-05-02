Вэнс отметил, что для начала нужно сблизить позиции Москвы и Киева, так как «между желаниями россиян и украинцев существует огромный разрыв».

Власти Соединенных Штатов хотят добиться в ближайшие 100 суток прямых переговоров между Украиной и РФ и по возможности стать их организатором. Такие сведения в беседе с журналистами канала Fox News изложил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как уточнил высокопоставленный вашингтонский функционер, у американской стороны есть план по мирному предложению. И в последующие 100 дней Штаты хотят выполнить тяжелую работу, по окончанию которой стороны могут оказаться друг против друга в рамках мирных переговоров.

Вэнс обозначил, что для начала стоит интенсифицировать режим сближения позиций России и Украины, потому что стороны прямо сейчас разделяет длинный водораздел по поводу различных желаний сторон.

По текущей повестке высказался и действующий пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков. Кремлевский чиновник заверил, что Москва ставит особое ударение на том, что РФ и Украина должны стать участниками именно прямых переговоров. Но Киев почему-то отмалчивается.

Подчеркнем, что в 2023 году Зеленский запретил себе на законодательном уровне вести переговоры с Россией. На 2025 год запрет продолжает быть активным.