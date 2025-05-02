Странно ожидать иного варианта, когда вместо остросюжетного триллера режиссер отчего-то решил, что зритель захотел увидеть триллер.

Репортёры издания Deadline опубликовали список самых провальных с кассовой точки зрения кинематографических лент 2024 года. Из-за разных подходов к учёту успеха, из списка самых плохих с точки доходности фильмов была исключена кинотеатральная продукция Amazon и Apple.

Так лавры самого сомнительного характера получило кино, снятое режиссером-постановщиком Тоддом Филлипсом «Джокер: Безумие на двоих», хотя первый фильм заслуженно получил одобрение профессиональных кинокритиков и обычных зрителей за накал драматизма и совсем недетские темы в сюжете.

Но вернемся к сиквелу, заказанному студийными боссами Warner Bros. Так фильм, который почему-то продюсеры ожидали увидеть в списке прибыльных, принес убытки известной кинокомпании в размере 144 млн долларов и это не считая потерь на продвижение фильма. Высший менеджмент не поскупился на производство и выделил для этих целей 195 млн, посчитав почему-то, что участие в ленте Хоакина Феникса и Леди Гаги автоматически сделает нового Джокера прибыльным. Итоговые сборы составили 207 млн, что для WB явный убыток.

Отметим, что первый фильм, снятый в 2019 году, получил производственный бюджет в 70 млн. Но в финале проката собрал не меньше 1 млрд, одновременно находясь на позиции флагмана в неофициальной номинации самого кассового кино с максимально строгим возрастным рейтингом с литерой «R».

Дополнительно подчеркнем, что это не единственный «успех» нового Джокера. Кино стало победителем сразу в двух номинациях «Золотой малины».