Ранее боссам Chery удалось договориться о выпуске китайских машин на заводе Nissan в Испании.

Для укрепления собственных позиций в Европе китайский автоконцерн Chery хочет получить физический доступ к производственным мощностям немецкого автогиганта Volkswagen в ФРГ. Для этого осталось лишь подписать коммерческий договор. О намерениях китайской автомобильной компании пишут журналисты Automotive News, ссылаясь на собственные источники. Если сделка всё-таки состоится, что Чери получит возможность легально уйти от уплаты торговых барьеров ЕС, предназначенных для ограничения ввоза электрокаров.

Прокомментировали публикацию и представители самой коммерческой организации, заявив, что переговоры с немецкими управленцами из Фольксвагена действительно ведутся.

Как заявил замдиректора Chery International Чарли Чжан, перед подписанием сделки в компании намерены осуществить тщательный анализ ситуации. Ведь предшествовать заключению подобного договора могут вероятные трудности с последующим регулированием и непростые встречи с членами местных профсоюзов. Как и довольно сложно всё с логистикой. Все вышеперечисленные причины напрямую переплетаются с экономической нестабильностью самой ФРГ.

Если всё удастся, на заводах Volkswagen будут выпускать автобренд Lepas с его внедорожниками. Причем одна из машин получит базу от Tiggo. Все три машины будут оснащаться целым спектром двигателей: бензиновыми, электрическими или гибридами.

Известно, что ранее Чери добилась успеха в Испании, где на основе бывших мощностей Nissan производятся уже модели машин китайского бренда.