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Madarator
Chery ведёт переговоры с Volkswagen о сборке китайских автомобилей на заводах в Германии
Ранее боссам Chery удалось договориться о выпуске китайских машин на заводе Nissan в Испании.

   Для укрепления собственных позиций в Европе китайский автоконцерн Chery хочет получить физический доступ к производственным мощностям немецкого автогиганта Volkswagen в ФРГ. Для этого осталось лишь подписать коммерческий договор. О намерениях китайской автомобильной компании пишут журналисты Automotive News, ссылаясь на собственные источники. Если сделка всё-таки состоится, что Чери получит возможность легально уйти от уплаты торговых барьеров ЕС, предназначенных для ограничения ввоза электрокаров. 

   Прокомментировали публикацию и представители самой коммерческой организации, заявив, что переговоры с немецкими управленцами из Фольксвагена действительно ведутся.

   Как заявил замдиректора Chery International Чарли Чжан, перед подписанием сделки в компании намерены осуществить тщательный анализ ситуации. Ведь предшествовать заключению подобного договора могут вероятные трудности с последующим регулированием и непростые встречи с членами местных профсоюзов. Как и довольно сложно всё с логистикой. Все вышеперечисленные причины напрямую переплетаются с экономической нестабильностью самой ФРГ.  

   Если всё удастся, на заводах Volkswagen будут выпускать автобренд Lepas с его внедорожниками. Причем одна из машин получит базу от Tiggo. Все три машины будут оснащаться целым спектром двигателей: бензиновыми, электрическими или гибридами. 

   Известно, что ранее Чери добилась успеха в Испании, где на основе бывших мощностей Nissan производятся уже модели машин китайского бренда. 

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#chery #автоновости #lepas #volksawagen
Источник: autonews.com
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