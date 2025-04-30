Лучший совет, если у вас есть машина Лада, это не терять бдительность и иметь под рукой телефоны официальных дилеров АвтоВАЗа.

Официальные представители АвтоВАЗа заявили о гипотетическом варианте возможной атаки от групп мошенников, направленной на 32 000 собственников легковых машин Lada. Причем угроза распространяется на автолюбителей, имеющих машины разных годов схода с производственного конвейера.

Такое заявление последовало после активных действий службы безопасности автомобильной компании, сумевшей при помощи собственных IT-специалистов найти документ с утечкой на закрытом форуме. В обнаруженном файле содержались ячейки с персональными сведениями, в том числе с VIN.

Как только был проведен более внимательный анализ данных, стало ясно, что утечка состоялась из альтернативных источников.

Одновременно в АвтоВАЗе заверили, что базы данных самой организации надёжно защищены и просто так обойти эшелонированную цифровую оборону, надёжно скрывающую сохранность сведений об автовладельцах, не получится.

После заявленной утечки в фирме посоветовали быть внимательными, в особенности если вам пишут адресаты, которых вы не знаете. Такие абоненты могут притвориться персоналом АвтоВАЗа либо выдать себя за сотрудника дилерской сети Лады, как и иных компаний, тесно аффилированных с компанией.

Более точной информации, каким способом аферисты попытаются обмануть, в службе организации отказались сообщить. Но для повышения уровня защиты в случае явных или неявных подозрений необходимо обратиться к легальным дилерам Лады. Контактные номера таких компаний можно узнать на сайте АвтоВАЗа.