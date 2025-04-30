Это худшие показатели среди всех крупнейших российских ритейлеров.

С 1 января 2025 года действующая сетевая организация «Вкусвилл» закрыла 238 магазинов, что равно 10% от общего числа всех торговых точек, принадлежащих сети. Свое исследование в отношении слишком заметного снижения присутствия «на земле» этой компании в РФ опубликовали экономические специалисты аналитического центра Infoline. Эксперты рассказали, что это собой самое большое сокращение, если брать только крупные отечественные ритейлеры и их экономическую статистику за 1 квартал 2025 года.

Торговая сеть «Вкусвилл» оказалась финансировать содержание 238 своих магазинов, когда по итогу 2024 года таких торговых точек организации было открыто всего 123 новых магазина, написали в Infoline.

Вынуждены были прокомментировать ситуацию и в руководстве компании «Вкусвилл», заявив, что подобная деятельность со стороны менеджеров не носит какой-то экстремальный характер, а представляет собой обычную оптимизацию бизнеса. Под последней стоит понимать уменьшение количества объектов в собственности, владение которыми не имеет коммерческого смысла.

И по данным самой компании, в 2024 году было открыто не 123 торговых точки, а не менее 500.

Тем временем по поводу происходящего есть свое мнение и у экспертов рынка. Аналитики уверены, что «Вкусвилл» решил установить акцент для своих актуальных операционных действий на онлайн-торговле, которые на момент апреля 2025 года приносят компании примерно 50% доходов. Одновременно в организации увеличили долю собственных складов для хранения онлайн-заказов на 5%.

Похожая тенденция складывается и в торговой деятельности сетей «Бристоля» и «Светофора».