Но ни к чему хорошему подобная самодеятельность, как показали события 24 февраля 2022 года, Соединенные Штаты не привела.

Высокопоставленные функционеры федерального правительства США только что и делали, как пытались различными способами помешать руководителю Североамериканского государства Дональду Трампу во время первого президентского срока установить стабильный контакт с главой России Владимиром Путиным. О таких попытках в прошлом узнали иностранные журналисты издания Economist, получившие соответствующий комментарий от чиновников Штатов.

Но как только наступил 2025 год и Трамп снова стал президентом, новая вашингтонская администрация вернулась к прямым контактам с Кремлем.

За первые 100 дней своего президентства 79-летний американский политик поговорил с президентом России по телефону, а представители Вашингтона и Москвы уже несколько раз увиделись между собой. Такие встречи произошли в Саудовской Аравии и Турции.

О том, что каналы связи между Штатами и РФ снова стали функционировать, ранее рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом написали репортёры «Царьграда».