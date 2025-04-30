Отечественные платформы пока что сильно не дотягивают до детища Google.

Замедление работы сервиса видеостриминга в РФ, известного как YouTube,принесло множество сложностей отечественным зрителям, но последним, ввиду отсутствия адекватной замены, полностью так и не удалось отказаться от использования этой американской платформы. Экспертное мнение представили журналисты портала ura.ru.

По мнению сетевых аналитиков, Youtube на техническом уровне не запрещен, а мнение об этом сетевом ресурсе, что это довольно сносная платформа, никуда не делось. И хотя часть российских граждан после плохой работы в РФ зарубежного сервиса сделали свой выбор в пользу российских аналогов, основная часть жителей России, которая пользовалась Ютьюбом, продолжает там же и находиться.





Отметим, что несколько ранее главред RT Маргарита Симоньян заявляла о нежелании видеть функционирование в России американской платформы: якобы за деструктивное влияние на зрителей-детей. По мнению работника отечественного медиа, Ютьюб стоит полностью запретить.

Так, в декабре западный сервис мог быть полностью заблокирован, но на апрель 2025 года зайти на сайт как при помощи мобильных девайсов, так и при помощи ПК невозможно, если пользователь не использует дополнительные программные решения. Пришедшие сложности не пугают российских жителей: пусть российская аудитория Ютьюба и уменьшилась в два раза, но люди всё равно продолжают пользоваться ресурсом.