В Вашингтоне не говорят вслух, но прекрасно понимают, что адресатом такого заявления является именно Киев, которому обойтись без помощи США практически невозможно.

РФ и Украина должны в ближайший временной отрезок выложить на стол конкретные предложения по мирному разрешению. В случае если таких мер со стороны Москвы и Киева предпринято не будет, Вашингтон перестанет быть посредником. Соответствующий призыв сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, о чем рассказала официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Чиновница заявила, что Рубио провел с ней свежую беседу по теме Украины и в конце разговора подытожил, что и Россия и Украина должны как можно быстрей выдвинуть свои идеи, как побыстрей прийти к миру. Соответствующие слова своего руководителя привела Брюс в рамках собственного выступления. Речь сотрудницы Государственного департамента дублировалась на YouTube-канале этого ведомства США.





Рубио выделил, что Штаты будут наблюдать, какое решение примет американский президент. И если Дональд Трамп не увидит прогресса в переговорах, то североамериканское государство перестанет быть посредником между сторонами.

Отметим, что в начале рабочей семидневки Рубио подчеркнул, что текущая неделя имеет первостепенное значение в отношении будущего переговоров. Поэтому возможно развитие двух вариантов: в первой развилке США должны решить, будут ли они и дальше выполнять роль посредника в затянувшемся конфликте или Вашингтон должен обратить внимание на другие важные мировые вызовы.