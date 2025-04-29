Для поддержания фирмы на плаву нужно сэкономить почти 2 млрд. евро

Шведский автопроизводитель Volvo,чей менеджмент встревожен крайне низким уровнем сегодняшних продаж, хочет пойти на непопулярные меры и уменьшить текущие расходы практически на 2 млрд. долларов – до 1,9$ млрд. По мнению финансовых аналитиков компании такое решение поможет повысить устойчивость фирмы в эпоху общей нестабильности. И по данным Bloomberg,если всё-таки высшие управленцы согласятся с новой стратегией, без работы останется ощутимое количество заводского персонала.

В пресс-службе шведского бренда дали комментарий по поводу своих финансовых прогнозов. Представители компании объявили, что прогноз на 2025 и 2026 годы не будет озвучен по внешним причинам: тарифный конфликт планетарного масштаба, запущенный американским президентом Дональдом Трампом, стал основной, но не единственной причиной такого трудного решения.









Вместе с тем генеральный управляющий Хакан Самуэльсон рассказал журналистам издания, что никто не ожидал в центральном офисе подобного развития событий (мощных тарифных ограничений Вашингтона), но аналитики компании уже разрабатывают пути выхода из сложившейся ситуации.

Одновременно по информации специализированных экспертов, отслеживающих стоимость акций Volvo, ценные бумаги автогиганта подешевели на 11% за один день торгов.

В качестве шага, который позволит в потенциале своем исправить ситуацию, в Вольво запустят на важный для себя азиатский автомобильный рынок новый гибридный автомобиль с большим запасом хода.

Одновременно в организации хотят снизить на 8 млрд. крон производственные и административные траты компании для экономии средств.