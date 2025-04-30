Воистину обещанного три года ждут, но по итогу так и не дожидаются.

Украина до сих пор надеется передать собственным вооруженным силам американские танки Абрамс, списанные в австралийской армии, но так до сих пор не доставленные на европейский континент по множеству причин: хотя официальные представители Канберры обещали Киеву почти 50 танков ещё в середине осени прошлого года. Так по данным зарубежных медиа, 49ОБТ Abrams M1до сих пор находятся в Австралии и ждут загрузки на корабль для передачи ВСУ.

И как узнали национальные СМИ, проблема кроется в отсутствии разрешения страны-производителя, а именно одобрения Соединенных Штатов. Именно Госдеп оставил письменный запрос для Конгресса только в начале апреля, что при самом позитивном варианте развития событий позволит получить разрешение на передачу танков третьей стороне лишь не ранее 3 мая. В случае негативного решения тяжелые бронированные машины могут и вовсе остаться на материке.









Прокомментировал событие и чиновник австралийского оборонного ведомства. Военный объяснил позицию Канберры, в которой указал, что передаваемые танки очень уязвимы перед ударами в верхнюю плоскость танка. Потому что беспилотники легко пробьют тонкую броню крыши.

Беспокоит австралийцев и скорое мирное соглашение, которое в потенциале своем может быть заключено в этом году.

Есть и четвертая проблема – финансовая: обслуживание высокотехнологичных тяжелобронированных образцов, как и укомплектование выстрелами танковых пушек, будет стоить не менее 100 млн. долларов за один год. Но эти средства никто так и не обязался выделить.

И уже по информации отечественной прессы, в составе ВСУ осталось около 10 исправных Абрамсов, переданных полтора года назад.