У Макрона, Стармера и Мерца в День Победы нашлись дела куда поважней.

Национальные лидеры европейских стран ответили отказом на приглашение украинских властей посетить 9 мая Киев. Об условном демарше от своих самых близких союзников рассказывается в свежей публикации журналистов Politico.

Американские корреспонденты узнали, что украинские правительственные функционеры позвали высших должностных лиц ряда европейских государств посетить главный украинский город, чтобы противопоставить киевский визит военному параду, приуроченному в РФ ко дню Победы.

Но получивший приглашение польский премьер Туск сослался на важный зарубежный визит, как раз запланированный на 9 мая: именно в этот день политик посетит французский Нанси, где должен подписать соглашение о безопасности с президентом Эмманюэлем Макроном. Не приедет в Киев и Кир Стармер. Британский премьер 9 мая будет в Осло на оборонном саммите.

Не найдется времени для посещения Украины и у избранного новым канцлером ФРГ Фридриха Мерца. Он хочет дождаться утверждения всех членов своего кабинета.

Единственные, кто могут побывать 9 мая на территории украинского государства, так это министры иностранных дел ряда стран Евросоюза. Но руководители МИД европейских стран могут вместо Киева предпочесть Львов.