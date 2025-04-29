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Madarator
Индия предпочла французские истребители Rafale российским МиГ-29К и потратила на них $7,4 млрд
Правительство Моди пытается дистанцироваться от от РФ как поставщика вооружений даже при условии совместного выпуска.

   Официальный Париж может считать себя счастливым, так как подведомственная ему фирма заполучила контракт в размере примерно $7,4 млрд и поставит в национальную армию Индии 22 одноместных и 4 двухместных варианта боевых палубных истребителей. Поставленная техника должна стать заменой отечественным МиГам-28К, базирующимся на «Викранте».

   Так согласно сведениям Минобороны Индии, местное правительство поставило подпись под договором с Францией, по результату чего первое получит 26 истребителей под наименованием Rafale-M и Rafale-D, необходимых индийским ВМС. Помимо самих воздушных судов, Франция обязуется обеспечить наземными тренажерами и соответствующими программами обучения.

   По информации индийской стороны, стоимость контракта включает 640 млрд. в национальной валюте, пишет издание The Hindu. В Индию отправятся палубные Rafale-M и Rafale-D. Модификация с литерой «D» нужна для тренировочных полётов с инструктором. Согласно тексту соглашения, все самолёты должны быть поставлены к 2030 году.  


Рафаль-М


   Ещё одним знаком свидетельствующим, что соглашение является крупным, доказывает тот факт, что договор подписали глава МО Индии Раджнатх Сингх, а со стороны французов – руководитель национального МО Себастьян Лекорню. Как указано в источнике, Франция передаст часть технологий и поможет Индии наладить выпуск фюзеляжей.

    Рассказали в индийском оборонном ведомстве и о близости будущих Rafale-M с Rafale, уже используемых в ВВС. Причем наличие именно морского варианта позволит индийским морякам усилить оперативные возможности, как и сделает схожим обучение что морских лётчиков, что «сухопутных».

   Начало самой сделки в её предпозиции было положено в середине лета 2023 года. Именно тогда было решено использовать Rafale-M в качестве замены истребителей МиГ-29К, имеющихся у Индии в количестве 45 единиц, базируемых на авианосце «Викрант». Операция необходима по причине устаревания отечественных МиГов.


МиГ-29К

   Согласно сведениям Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в течение 20 последних лет РФ была одним из крупнейших партнеров по закупке собственного вооружения и военной техники со стороны Индии, говоря о доле в 65% и сумме в 60 млрд. долларов. Но по данным Reuters, Индия стремится уйти от РФ, как импортера вооружений в республику, хотя в Москве предложили наладить кооперативное производство военной техники совместно с индийской промышленностью.

   Тем временем по теме высказался заместитель Сергея Лаврова Андрей Руденко, сообщивший, что ему ничего неизвестно о сверившейся сделке между Дели и Парижем.

   Подчеркнем, что у Москвы ещё есть шанс на продажу Индии 114 истребителей в сухопутной версии, если РФ выиграет тендер с современным МиГ-35.

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#индия #rafale #индия и россия #вмс индии #индия и франция #миг-29к #rafale-d #rafale-m #авианосец викрант #вс индии
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dimkahon
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Там это... адм 9070гре выпустила, 12 гигофф памяти.
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A224
10:14
хрень не неси, я стримлю по 10 часов подряд. уровень радеон софтваре недосягаем для куртки.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:12
Да, повожусь недельку. Но теперь-то отработана методика и есть понимание поведения процессора, может и быстрее даже. Может и дальше погонится и ещё прирост будет
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:11
память другая. у меня дуал ранк не проходит тесты с выключенным GDM. Curve Optimizer проще, кто бы спорил. Я написал в статье про причины почему нужен Curve Shaper при разгоне по шине
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:08
ну конечно есть раз прирост фпс есть, о чём речь
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:06
потому что важно какой будет прирост в реальных условиях, как я сам играю да и как все играют, чем в 720 лоу, в которые не будет играть никто даже на самом слабом железе.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:05
я играю в шутеры в основном. + главное чтоб бенч был внутри. собственно про это написано. а монитор 300 Гц. так что актуально "с 250 до 280"
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
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