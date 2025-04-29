Правительство Моди пытается дистанцироваться от от РФ как поставщика вооружений даже при условии совместного выпуска.

Официальный Париж может считать себя счастливым, так как подведомственная ему фирма заполучила контракт в размере примерно $7,4 млрд и поставит в национальную армию Индии 22 одноместных и 4 двухместных варианта боевых палубных истребителей. Поставленная техника должна стать заменой отечественным МиГам-28К, базирующимся на «Викранте».

Так согласно сведениям Минобороны Индии, местное правительство поставило подпись под договором с Францией, по результату чего первое получит 26 истребителей под наименованием Rafale-M и Rafale-D, необходимых индийским ВМС. Помимо самих воздушных судов, Франция обязуется обеспечить наземными тренажерами и соответствующими программами обучения.

По информации индийской стороны, стоимость контракта включает 640 млрд. в национальной валюте, пишет издание The Hindu. В Индию отправятся палубные Rafale-M и Rafale-D. Модификация с литерой «D» нужна для тренировочных полётов с инструктором. Согласно тексту соглашения, все самолёты должны быть поставлены к 2030 году.





Рафаль-М





Ещё одним знаком свидетельствующим, что соглашение является крупным, доказывает тот факт, что договор подписали глава МО Индии Раджнатх Сингх, а со стороны французов – руководитель национального МО Себастьян Лекорню. Как указано в источнике, Франция передаст часть технологий и поможет Индии наладить выпуск фюзеляжей.

Рассказали в индийском оборонном ведомстве и о близости будущих Rafale-M с Rafale, уже используемых в ВВС. Причем наличие именно морского варианта позволит индийским морякам усилить оперативные возможности, как и сделает схожим обучение что морских лётчиков, что «сухопутных».

Начало самой сделки в её предпозиции было положено в середине лета 2023 года. Именно тогда было решено использовать Rafale-M в качестве замены истребителей МиГ-29К, имеющихся у Индии в количестве 45 единиц, базируемых на авианосце «Викрант». Операция необходима по причине устаревания отечественных МиГов.





МиГ-29К

Согласно сведениям Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в течение 20 последних лет РФ была одним из крупнейших партнеров по закупке собственного вооружения и военной техники со стороны Индии, говоря о доле в 65% и сумме в 60 млрд. долларов. Но по данным Reuters, Индия стремится уйти от РФ, как импортера вооружений в республику, хотя в Москве предложили наладить кооперативное производство военной техники совместно с индийской промышленностью.

Тем временем по теме высказался заместитель Сергея Лаврова Андрей Руденко, сообщивший, что ему ничего неизвестно о сверившейся сделке между Дели и Парижем.

Подчеркнем, что у Москвы ещё есть шанс на продажу Индии 114 истребителей в сухопутной версии, если РФ выиграет тендер с современным МиГ-35.