Наибольшее беспокойство действия Москвы вызывают у Финляндии, Эстонии и Латвии.

В городе Петрозаводск, находящимся поблизости от государственной границы с Финляндией, быстрыми шагами развивается инфраструктура военной направленности. По данным иностранных корреспондентов WSJ, строители приступили к возведению помещений армейского штаба, другая группа инженеров вплотную работает над усовершенствованием солдатских казарм. Попутно третья команда возводит арсеналы и совершенствует местные железнодорожные ветки.

Снимок с разведывательного спутника зарубежной принадлежности, заснявший северо-западный район РФ

По замыслу Москвы, в несколько ближайших лет насыщенность местной территории войсками многократно возрастёт: бригады, чей офицерский и солдатский состав едва ли превышает несколько тысяч бойцов, будет заменен на полноформатные соединения дивизионного уровня. Последние по штату состоят из групп военных до 10 тыс. личного состава. Такое усиление пройдет рядом с госграницами Эстонии, Латвии и Финляндии.

Отмечают зарубежные журналисты и работу железнодорожных строителей, чьи специалисты серьёзно занялись постройкой новых ж\д веток, как идущих вдоль территорий Норвегии и Финляндии, так и направленных от Санкт-Петербурга к Эстонии. Попутно улучшается текущая ж\д сеть методом расширения.