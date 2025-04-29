Теперь расстроенному дважды жителю британской столицы придется разбираться ещё и со страховой компанией.

Необычный случай крайне неприятного характера произошел с британцем Уэном Валентайном, попавшим одновременно в нелепую ситуацию лично для него и смешную для стороннего наблюдателя. Так житель британской столицы утром увидел, что его машины не оказалось на парковочном месте подземной стоянки.

Как пишет автомобильное издание CarsCoops, автовладелец сразу понял, что дело неладное и недолго думая написал два заявления: одно в страховую компанию, а другое в столичный отдел полицейского департамента о пропаже Honda Civic Type-R, выпущенной 9 лет назад.

Так и не дождавшись положительного результата от действий местных полицейских, пострадавший решил приобрести другую машину. Он нашел в продаже точно такую машину 2016 года выпуска: причем экземпляр имел меньший пробег и продавался за 27 тыс. американских долларов.









Но какого же было удивление счастливчика, совершившего как ему вначале казалось выгодную покупку, что его новое приобретение оказалось его старой машиной, пропавшей с автостоянки 7 дней назад. В этом Валентайна убедили потерянные в салоне обертки от конфет и его старые брелоки. А когда было запущено меню навигации, то автовладелец увидел знакомые адреса, в том числе координаты жилища родителей. Всё на 100% указывало, что ему продали его угнанную машину.

О том, что машина действительно была в его собственности, ему рассказали и в официальном представительстве марки, выдав его идентификационный кузовной номер.

На финальном шаге пострадавший обратился в полицию, но там мужчину огорошили ещё больше, прекратив расследование. Не легче ситуация была и у страховой компании, оплатившей мужчине страховку за угнанную машину. Теперь менеджеры фирмы-страховщика думают как поступить.