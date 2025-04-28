Рост цен связан с сезонным фактором и логистическими издержками, если речь идёт об иностранных материалах.

С наступлением мая в России может произойти значительное увеличение стоимости строительных материалов как отечественного, так и зарубежного производства. Это связано с сезонным ростом спроса на эти товары. Представители строительной отрасли прогнозируют рост цен в диапазоне от 7 до 25%.

Предполагается, что так называемые «базовые» строительные материалы точно поднимутся в собственной стоимости в диапазоне 15-20%. Самыми дорогими ожидаемо окажутся зарубежные отделочные материалы, в особенности если речь идёт о продукции, изготовленной на территории Европейского Союза. На европейские товары напрямую влияет непредсказуемость курса мировых валют и логистические сложности, рассказали корреспондентам Лайфа собеседники из отрасли.

По данным 2024 года, построить «дом с нуля» с самыми минимальными ценами обойдется в 3 млн рублей при условии, что строение будет каркасным. Кирпичный дом будет стоить уже от 7-9 млн рублей.

Вероятно, стоимость бетона увеличится на 15%, а металлопроката — в пределах 12–16%. В то же время, ожидается, что кирпич, строительные блоки и древесина подорожают всего на 7–8%.