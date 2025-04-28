Украинская армия критически зависит от поставок современных зенитных комплексов и актуальных версий противоракет, которые в необходимом количестве есть лишь у Соединенных Штатов.

Общеукраинский национальный лидер Владимир Зеленский в рамках римской встречи 26 апреля повторно уведомил Дональда Трампа о сильном желании дополнительных поставок американского оружия и военной техники в украинскую армию. Раскрыл детали недавней беседы лично сам президент Соединенных Штатов в комментариях для репортёров в воздушной гавани Морристаун североамериканского государства.

Как рассказал Трамп, Зеленский опять повторил, что Украине оружия недостаточно, поэтому украинский глава заявил о нужде в большем количестве вооружений. Но такие просьбы от Зеленского исходят на протяжении уже трёх последних лет, - подтвердил 79-летний американский политик.









Напомним читателям, что главы США и Украины лично встретились в соборе Святого Петра. Разговор длился около 15 минут. И по официальным заявлениям чиновников Белого дома, эти непродолжительные переговоры названы «достаточно продуктивными». Тем временем, по сообщению прессы, в помещении стоял и третий стул, предназначенный для французского лидера Эммануэля Макрона. Но последний не смог присутствовать ввиду явного нежелания Трампа видеть французского президента на встрече.