Самолёт стал ещё опасней, осведомленнее и энерговооруженней – все благодаря свежей глубокой модернизации, затронувшей авионику, двигатели и вооружение.

Иностранные эксперты ознакомились с улучшениями модернизированного отечественного самолёта Ту-160М и написали сообщение, полное обеспокоенности за ВСУ. В свежей публикации американского издания The National Interest российский стратегический ракетоносец назван отличным сочетанием обновленных авионики, двигателей и вооружения.

Причем особый комплимент большой бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ получил за свое умение наносить дальние ракетные удары высокой точности – всё благодаря сделанным недавно улучшениям.





По данным специалистов зарубежного портала, положительным изменениям способствовали установка современной авионики, силовых агрегатов линейки НК-21 и модернизированного ракетного вооружения: прошедших глубокий апгрейд КР Х-101 и весьма актуальных на 2025 год аэробаллистических гиперзвуковых ракетах «Кинжал». Разумеется, «Сто шестидесятый» может применять и другие типы ракетного вооружения, прошедшего недавно различные этапы усовершенствования в стенах российских специализированных КБ и НИИ.

Напомним, что Ту-160 относится к классу сверхзвуковых стратегических самолётов, способных к межконтинентальному перелёту с возможностью атаковать наземные цели как при помощи неуправляемых бомб, так и при помощи высокоточных дальнобойных ракет. Для более лучших скоростных характеристик крыло планера имеет изменяемую конфигурацию.