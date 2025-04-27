Это событие без кавычек является революцией в мире имплантационной стоматологии.

Ученые из Соединенных Штатов смогли вырастить новые зубы, похожие на человеческие в ротовой полости животных. Речь идёт о свиньях, которым пересадили генный материал, содержащий клетки человеческих зубов и клетки зубов свиньи. Благодаря этому открытию в сегодняшней стоматологии может наступить революция, а современные имплантанты искусственного происхождения уйдут с исторической арены. О достижении рассказывается в свежей публикации Popular Science.





Специалисты считают, что в скором будущем на основе разработки получится создать биологические копии реальных зубов. Именно последние предлагается применять вместо имплантатов синтетического характера.

Так, ученые, работающие в Университете Тафтса, чья специализация стоматология, для эксперимента применили клетки человеческого зуба и эмалевые клетки от свиньи, после чего добавили их на полевой блок. Этот полевой блок поместили в биореактор на 7 дней, увеличив темп клеточного размножения.

На следующем этапе усиленную клеточную колонию пересадили в челюсти свиней, участвующих в эксперименте. Через несколько месяцев, ученые, посетившие хрюшек, заметили появление тканей, схожих с зубами.









Внимательный осмотр показал, что у свиньи рядом со стандартными клыками появились образования, очень похожие на зубные выступы.

Предполагается, что такой опыт возможно повторить и у человека. В скором будущем ожидается, что открытие поможет отказаться от синтетических зубов в пользу биологических.