Решение, которое давным давно-назрело. Кредитный договор, заключенный при использовании мобильного банка без прямого согласия клиента, является на 100% нелегитимным.

Согласно свежему обзору судебной практики Верховного суда России за 2025 год, кредитный договор, начавший действовать после действий, совершенных при использовании мобильного банка без прямого согласия клиента, является на 100% нелегитимным. О недействительных кредитных договорах и актуальной судебной практике рассказывается в онлайн-публикации журналистов Ура.ру.

Так, суд пришел ко мнению, что правомерный кредит есть волеизъявление двух сторон. Но если договор начал действовать в результате обмана или иных правонарушений, то такой договор теряет юридическую силу и является ничтожным. А все задачи по доказательству добровольного оформления кредитного договора клиентом ложатся на плечи специалистов кредитно-банковской организации, подтвердившей операцию. На это указали в РАПСИ.





Напомним, что с 1 марта в РФ действует закон, разрешающий жителям РФ активировать опцию на портале «Госуслуг» на самозапрет по взятию кредитов и займов.

Ожидается в скором будущем и появление опции с самозапретом на дистанционную регистрацию новых сим-карт на гражданина.