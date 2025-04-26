Остров Сэнди-Кей считается необитаемым и посещается обычно только с туристическими целями.

Китай высадил десант на спорный риф рядом с филиппинской* военной базой в Южно-Китайском море.

О резонансном событии, случившемся в близости от важного в военном отношении острова Титу, сообщают журналисты газеты Financial Times. Представители последней опубликовали новость, ссылаясь на государственное китайское телевидение CCTV.

По данным китайских госсми, береговая охрана установила контроль. На суше был развернут национальный флаг китайского государства.

Согласно примечаниям американских репортёров, это первый случай за многие годы в Южно-Китайском море, когда ВС Китая в официальном режиме демонстративно установили стяг на ранее незанятой земле.





На остров одновременно претендуют Вьетнам. Китай и Китайская республика (Тайвань).

А само событие скорее всего неслучайно и произошло перед американо-филиппинскими учениями вооруженных сил, начало которых запланировано на ближайшую неделю.

Остров, представляющий собой больше риф с площадью немногим больше 200 кв. метров, не слишком удобен для размещения воинской части. Однако в рамках действия международного морского права, китайские ВС имеют теперь право по контролю и над территориальными водами в диапазоне 12 морских миль от очертаний береговой линии Сэнди-Кея. А это значит, что такой радиус напрямую пересекается с островом Титу, имеющим стратегическое значение для филиппинских ВС, наблюдающих с островной территории за китайскими маневрами рядом.









Одновременно на Филиппинах сообщили, что представители береговой охраны Китая сразу ушли после развертывания национального флага на Сэнди-Кей.





* – Филиппины являются союзником Соединенных Штатов и остро конфликтуют с официальным Пекином.