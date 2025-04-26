Стороны договорились обсудить подвижки по иранской ядерной программе в Европе.

В султанате Оман прошел очередной раунд переговоров между представителями Ирана и Соединенных Штатов в рамках обсуждения иранской ядерной программы. Переговоры сторон длились 6 часов, о чем рассказывается в свежей новостной заметке корреспондентов BBC.

Что интересно, переговоры не были прямыми. В рамках переговоров беседу осуществляли посредники. Американскую сторону представлял чиновник Уиткофф, а Иран – руководитель национального МИДа Аракчи.

Прокомментировали завершившиеся переговоры в Североамериканском государстве, где очередной дипломатический раунд между сторонами назвали «продуктивным».









Теперь ожидается, что следующей остановкой на дорожной карте урегулирования будет Европа.

Высказались о завершившихся оманских переговорах и в Тегеране. Иранская сторона охарактеризовала минувшее событие, прошедшим в «серьёзной атмосфере». В Иране особенно подчеркнули, что говорили не про национальные ВС и иранское ракетное вооружение, а про методы санкционного давления и гипотетическую ядерную сделку.