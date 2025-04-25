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Madarator
Арбитражный суд Москвы не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам «Лиры»
Ранее Чубайс выехал из РФ в одну из зарубежных стран.

   Московский арбитражный суд принял решение по Анатолию Чубайсу, в котором отклонил ранее заявленное истцом ходатайство против него. По содержанию иска бывший высший управленец должен был нести субсидиарную ответственность по долгам фирмы «Лира». Оная была связана с отечественным бизнесменом Борисом Минцем, имеющим в РФ статус «в розыске». Помимо прибылей от девелоперской компании O1 Group, Минц на правах второго владельца имел в собственности ФГ «Открытие». Доступ к свежему судебному решению получили корреспонденты издания РИА Новости.

   По сведениям решения, временный управляющий Кирилл Ноготков ранее подал в суд требование, в котором попросил привлечь к финансовой ответственности персоналии, контролировавшие ООО «Лира». Среди таких лиц и был назван Анатолий Чубайс и два бывших главы компании – Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.

   Судьи же, ознакомившись с материалами гражданского дела, постановили, что собранные юристами истца доказательства недостаточны для привлечения Чубайса к субсидиарной ответственности за коммерческую организацию «Лира». Под такой тип ответственности попал лишь Манвел Мкртумян. Точная сумма, которую должен уплатить экс-генеральный директор, будет названа позже.

   Отметим, что исполнительное производство в отношении Чубайса начало действовать 23 апреля, сам же акт возбужден был 17 апреля.

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UzBas
12:41
Скорее всего разошлись с договоренностями. Не будут его дергать. Надо было бы и без доков достали.
Арбитражный суд Москвы не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам «Лиры»
nonses84
12:40
Отлистался
Арбитражный суд Москвы не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам «Лиры»
Maksya
12:40
А шо по мылу в длсс? Все на месте ваше мыло, больше скажу, нынешний ГЕЙмдев превратил 1080р в неиграбельное месиво, играю 1080р в нативе с длаа и то мыло, думаю покупать 4к 27 дюймов чтобы, компромисс...
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I.N.
12:40
Это блоги. Никто не мешает написать свою новость. И если она пройдёт модерацию (ссылки на источники и прочее), то её разместят.
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OgoGoLog
12:34
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