Ранее Чубайс выехал из РФ в одну из зарубежных стран.

Московский арбитражный суд принял решение по Анатолию Чубайсу, в котором отклонил ранее заявленное истцом ходатайство против него. По содержанию иска бывший высший управленец должен был нести субсидиарную ответственность по долгам фирмы «Лира». Оная была связана с отечественным бизнесменом Борисом Минцем, имеющим в РФ статус «в розыске». Помимо прибылей от девелоперской компании O1 Group, Минц на правах второго владельца имел в собственности ФГ «Открытие». Доступ к свежему судебному решению получили корреспонденты издания РИА Новости.

По сведениям решения, временный управляющий Кирилл Ноготков ранее подал в суд требование, в котором попросил привлечь к финансовой ответственности персоналии, контролировавшие ООО «Лира». Среди таких лиц и был назван Анатолий Чубайс и два бывших главы компании – Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.

Судьи же, ознакомившись с материалами гражданского дела, постановили, что собранные юристами истца доказательства недостаточны для привлечения Чубайса к субсидиарной ответственности за коммерческую организацию «Лира». Под такой тип ответственности попал лишь Манвел Мкртумян. Точная сумма, которую должен уплатить экс-генеральный директор, будет названа позже.

Отметим, что исполнительное производство в отношении Чубайса начало действовать 23 апреля, сам же акт возбужден был 17 апреля.