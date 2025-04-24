На Западе управленцы разделились на два лагеря: первые хотят зарабатывать в России, а вторые боятся разрушения "санкционного единства".

Руководитель ВТБ Андрей Костин считает, что появления платежных систем Visa и Mastercard в России ожидать не стоит. По крайней мере в ближайшей временной перспективе. А вот кто может появиться совсем скоро на отечественном рынке, так это платёжная система из КНР – UnionPay. Соответствующее мнение услышали слушатели в рамках бизнес-диалога с главой ВТБ.

По словам высшего управленца, Мастеркард больше относится к европейскому банковскому «пластику». А наблюдая со стороны за текущими заявлениями европейских политиков, очень трудно не заметить, как они негативно относятся и к РФ, и к ведению банковского бизнеса внутри российского государства. И даже если западные экономические санкции будут внезапно отменены, то с наибольшей вероятностью эти западные банковские системы не вернутся первыми.

А вот UnionPay, представляющий китайскую платежную систему, вполне может вернуться в Россию.

Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в РФ в первом квартале 2022 года, как только Запад решил ввести против Москвы крупные санкционные меры. Аналогично поступила и китайская компания UnionPay, уйдя из России.

Тем временем со стороны высших российских чиновников последовало заявление, что никаких «легких шагов» по возвращению для ушедших с отечественного рынка иностранных компаний предоставлено не будет: такое возвращение будет осуществляться на основе здоровой конкуренции и предоставления целого списка гарантий от зарубежных коммерческих организаций.