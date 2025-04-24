Американский президент по-прежнему надеется урегулировать украинский конфликт.

Руководитель текущей вашингтонской администрации Дональд Трамп отказался от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма России. Об этом рассказывается в свежей публикации американской прессы.

Так иностранные журналисты из The Fox News сконцентрировались на речи текущего главы США, ушедшего от ответа на вопрос возможности признания крымского полуострова российской землей.

Как высказался общенациональный американский лидер, его главное желание на текущий момент по поводу Украины — это скорое окончание большого конфликта. Так прокомментировал крупный внешнеполитический вызов президент Соединенных Штатов, ответив на поступивший на запрос от корреспондента Fox News о позиции самого Трампа по поводу статуса Крыма.

Отметим, что, по данным зарубежных медиа, команда Трампа имеет план урегулирования по Украине, в ходе которой Крым может быть признан территорией РФ для урегулирования противостояния между Киевом и Москвой. Вместе с тем подобная утечка не на шутку взволновала официальный Киев и ближайших партнеров Североамериканского государства. Причем дело дошло до того, что украинские высшие чиновники публично критиковали представителей США за просто якобы наличие таких планов.