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Madarator
В России запустили производство по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи
Импортозамещение позволит поднять российскую электронную промышленность на новый уровень.

   Первая производственная линия по изготовлению электронных блоков, необходимых для нормального функционирования базовых станций сотовой связи, начала работу на территории РФ. В перспективных планах отечественных специалистов уже к концу этого года выпуск готовых изделий перейдет крупносерийный рубеж. Оба события являются важным шагом в импортозамещении высокотехнологичной продукции западных фирм. Об успехе российских производственников в деле выпуска модулей, в которых остро нуждаются в отечественной индустрии мобильных сетей, поделились в компании «ИКС Холдинг».

   Так, представители коммерческой организации Yadro рассказали, что без электронных модулей невозможна работа базовых станций. Но с начала функционирования производственной линии базовые станции для полноценного крупносерийного производства будут обеспечены выпуском необходимых элементов. Всего таких блоков будет выпускаться не менее 80 тыс. за 12-месячный период.

   Как рассказали в «Известиях», до 24 февраля 2022 года большинство базовых станций в Россию ввозились из-за рубежа. Такую продукцию поставляли Nokia, Huawei и Ericsson.

   И что очень хорошо, компания Yadro не единственный производитель оборудования в России, необходимого для сотовой индустрии. Выпускают такие блоки и в фирме «Иртея». 

   Тем временем, по данным портала ura.ru, процесс импортозамещения на ниве мобильной связи приблизит появление в РФ сотовой коммуникации и мобильного интернета поколения 5G. Но на момент 2024 года в России пока что выпускаются базовые станции только стандарта 4G.

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#импортозамещение #сотовая связь #базовые станции #yadro #сотовая связь 4g/lte
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