Импортозамещение позволит поднять российскую электронную промышленность на новый уровень.

Первая производственная линия по изготовлению электронных блоков, необходимых для нормального функционирования базовых станций сотовой связи, начала работу на территории РФ. В перспективных планах отечественных специалистов уже к концу этого года выпуск готовых изделий перейдет крупносерийный рубеж. Оба события являются важным шагом в импортозамещении высокотехнологичной продукции западных фирм. Об успехе российских производственников в деле выпуска модулей, в которых остро нуждаются в отечественной индустрии мобильных сетей, поделились в компании «ИКС Холдинг».

Так, представители коммерческой организации Yadro рассказали, что без электронных модулей невозможна работа базовых станций. Но с начала функционирования производственной линии базовые станции для полноценного крупносерийного производства будут обеспечены выпуском необходимых элементов. Всего таких блоков будет выпускаться не менее 80 тыс. за 12-месячный период.

Как рассказали в «Известиях», до 24 февраля 2022 года большинство базовых станций в Россию ввозились из-за рубежа. Такую продукцию поставляли Nokia, Huawei и Ericsson.

И что очень хорошо, компания Yadro не единственный производитель оборудования в России, необходимого для сотовой индустрии. Выпускают такие блоки и в фирме «Иртея».

Тем временем, по данным портала ura.ru, процесс импортозамещения на ниве мобильной связи приблизит появление в РФ сотовой коммуникации и мобильного интернета поколения 5G. Но на момент 2024 года в России пока что выпускаются базовые станции только стандарта 4G.