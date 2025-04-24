Каждый крупный праздник для киберпреступников - это очередной предлог попробовать "что-то новенькое" в мире обмана жителей РФ.

Телефонные злоумышленники в преддверии Дня Победы приступили к использованию новой мошеннической схемы для введения в заблуждение российских граждан с целью прямого обмана и получения неправомерного доступа к финансовым накоплениям россиян. Аферисты в ходе удалённого общения называют себя государственными служащими и сразу после сообщают собеседнику о якобы полагающихся обязательных «специальных выплатах», идущих вместе с подарками, стараясь войти в доверие к пожилым. А сразу после воруют сведения, необходимые для получения доступа к банковским счетам. О новой схеме обмана, имеющей наибольшую популярность перед 9 мая, рассказали сотрудники фирмы Angara Security.

Преступники набирают номера российских жителей и называют себя «специалистами по соцзащите», либо представляются чиновниками местных администраций или персоналом портала «Госуслуги». В ходе общения ветеранам сулят «полагающиеся выплаты и подарки» – такие бонусы положены якобы в честь 80-летия Победы. А чтобы подарок или выплата были оперативно доставлены, необходимо поделиться с телефонным собеседником «как можно скорей» информацией с банковских карт, паспортными сведениями и по итогу сообщить проверочный код из СМС-сообщений. Об этом уже проинформировали журналисты РИА Новости.

И хотя данная мошенническая схема не является абсолютно новой, аферисты стараются идти в ногу со временем, подключая к обманной технологии высокотехнологичные методы: дипфейки, копирование голоса при помощи ИИ. Усилить эффективность обмана помогают и методы социальной инженерии, активно используемые злоумышленниками.