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Madarator
TNI: Зеленский готов действовать в одиночку или при поддержке ЕС после конфликта с Трампом
Страны-союзники из Европы украинскому президенту прямо заявили, что "не потянут" помощь Украине вместо США.

   После знаменательных событий 28 февраля, случившихся в Овальном кабинете Белого дома, когда Владимир Зеленский, как украинский президент, вступил в словесный конфликт с Дональдом Трампом, соответственно руководителем Соединенных Штатов, украинский глава государства хочет идти в будущее с опорой на собственные силы либо заручиться помощью европейских стран. Второй исход вероятен, если Североамериканское государство перестанет помогать Украине. О смене парадигмы текущей украинской политики рассказывается в свежей публикации The National Interest.

   Как указывают американские корреспонденты, Зеленский надеется, что возглавляемая им страна может обойтись и без помощи Штатов – в случае если Киев поддержит Брюссель.

   Согласно пояснениям автора публикации, сам Трамп дал несколько козырей Зеленскому в руки, организовав открытые нападки как на Европу, обвинив последнюю в недостатке помощи Киеву, так и обвинив самого украинского президента в непродуманной внешней политике.

   Как резюмировали в публикации, украинский национальный лидер питает надежду, что именно Европа поможет Украине выстоять хотя бы до конца этого года, снабжая Киев вооружением и давая надежду на предоставление гарантий безопасности в перспективе.

   От себя отметим, что ряд европейских стран-флагманов, таких как Франция, Великобритания и Германия, устами своих высших политиков прямо говорят представителям украинской власти, что в случае ухода США от помощи Киеву, Европа не сможет полноценно заменить американскую помощь Украине.

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#политика #дональд трамп #владимир зеленский #владимир зеленский в западной печати #трамп и зеленский
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