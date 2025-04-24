Во всем виновата слишком теплая весна.

Жителям РФ могут уменьшить платежи за коммунальные услуги. В частности речь идёт о снижении стоимости отопления. О высокой вероятности снижения конечной стоимости отопительных процедур рассказал доцент РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин. По словам сотрудника учебного заведения, суммы платежей могут уменьшиться до 20%.

Так весна в 2025 году показала превышение температурных норм при сравнении с прошлыми годами. Поэтому задействование коэффициентов для перерасчета вполне возможно. По итогу платежи за отопление могут уменьшиться от 10 до 20 процентов. На значения окажут влияние географическое расположение региона и особенности отопительной системы. Вместе с тем, главную роль в потенциальном снижении платежей могут сыграть действия региональных властей и решения местных УК.

Ожидать снижения цен за отопления вправе обитатели многоквартирных домов с отоплением, которое является централизованным. Расчет платежей по отоплению обычно рассчитывается на основе нормативов, но если погодные условия оказались теплее, то нет запрета на пересмотр нормативов в сторону их уменьшения.

Подытожил Осянин тем, что если отопление прекратилось в апреле, то платежи за май должны зафиксировать этот факт.