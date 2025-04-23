Если вы хотите купить слишком мало долларов, то лучше вообще отказаться от их приобретения сейчас.

Если вы хотите начать инвестировать в американский доллар методом прямых закупок этой зарубежной валюты, то такое решение откладывать не стоит. О процессе вклада в доллары США на сегодня рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт по экономическим действиям подчеркнул, что курс доллара может снизиться, а российский рубль укрепиться – этому способствуют факторы, присущие отечественной экономике.

Согласно пояснениям экономиста, если отечественный гражданин намерен хранить свои деньги в долларах, то весна 2025 года - одно из лучших для таких действий время. Как пояснил в беседе с журналистами «Ленты», что если вы планируете потратить на приобретение долларов довольно мало, то и финансового смысла в таких валютных «интервенциях» практически нет.

Резюмировал же специалист свое интервью тем, что самый лучший способ приумножить свои капиталы – это отправить свои деньги в банки.

При этом Беляев подчеркнул, что всегда нужно держать в уме разницу между курсами приобретения и продажи доллара. Поэтому для выгоды нужно ждать усиления валюты хотя бы на 10%. Так, имеет смысл действовать так, если условный доллар будет стоить 80-82 рубля за одну единицу и продаваться за 89-91 рубль за доллар.

А мы напомним, что в минувший понедельник доллар впервые с лета 2024 года опустился ниже 80 рублей. Подчеркнем дополнительно, что, по данным CNBC, американский доллар может проседать ещё 12 месяцев. Такие сведения получены согласно прогнозам Bank of America, полученных в ходе опроса.