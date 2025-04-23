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Madarator
The Telegraph: США покажут в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов
Показывать мирный план США отправили экс-генерала Келлога.

   Сегодня представители Соединенных Штатов хотят продемонстрировать чиновникам украинского государства свой мирный план по разрешению украинского кризиса. Документ, по данным британского издания The Daily Telegraph, будет состоять из семи положений.

   Как рассказали журналисты газеты, порядковые номера 1 и 2 будут включать в себя немедленную остановку огня и запуск прямых переговоров между Украиной и РФ. Дальше Украина должна отказаться от вхождения в НАТО, но с потенциальной возможностью оказаться членом Евросоюза. В четвертом пункте Киев должен признать крымский полуостров частью России. В пятом Вашингтон признает земли де-факто, вошедшие в государственный состав РФ в 2022 году.

   Шестой пункт касается экономических отношений между Киевом и Вашингтоном, где первый должен верифицировать ресурсную сделку. И в финальном седьмом пункте США и РФ должны продвинуться в межгосударственных взаимоотношениях, когда Североамериканское государство уберет все санкции с Москвы и усилит взаимовыгодное сотрудничество в энергетике. Одним из ключевых подпунктов предусматривается идея о передаче управления Запорожской АЭС специалистам Штатов.

   Сам план урегулирования в Великобританию повезет спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог. Как только экс-генерал представит план мирного соглашения, в Москву должен вылететь Стивен Уиткофф.

   Если Украина согласится, то ЕС сформирует для первой гарантии безопасности, компенсации и поддержку в восстановлении инфраструктуры.  

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#новости #украина #политика #великобритания #мирные переговоры #мирное урегулирование
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