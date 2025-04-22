WP пишет, что США предложит ЕС и Украине признать Крым российским и заморозить линию фронта.

США готовы к выдвижению требований к Украине и Евросоюзу на переговорах 23 апреля. Согласно последним, Брюссель и Киев должны признать крымский полуостров российской землей, заморозить линию фронта и двигаться к остановке вооруженного конфликта. Такими сведениями располагают корреспонденты издания The Washington Post.

Так, предложения властей Соединенных Штатов, отправленные украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, содержат в себе официальное признание Крыма российской землей. Помимо крымского вопроса должен обсуждаться вопрос снятия экономических санкций с Москвы.









И, если Украина согласится принять предложения Североамериканского государства и признает Крым территорией РФ, то Киев может получить гарантии безопасности. И, чтобы план не стопорился изначально со стороны президентской администрации Зеленского, команда Дональда Трампа оказывает существенное давление на первых.

Отметим, что у Вашингтона имеется ряд серьёзных рычагов давления на Украину, начиная от экономических и заканчивая политическими.