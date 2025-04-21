В трансляции зарубежного ТВ пасхальная служба в одном из киевских храмов была подписана как церковное мероприятие в России.

Чиновники украинского министерства иностранных дел в приказном порядке обратились к руководству Fox News с желанием заставить американских управленцев извиниться за ошибочные подписи в свежей трансляции канала: так, во время онлайн-показа пасхального богослужения 19 апреля Киев был подписан как город РФ.









О случившемся был вынужден высказаться спикер украинского министерства Георгий Тихий. Он указал, что американские репортёры грубо ошиблись, и что за такой проступок нужно обязательно извиниться. Иначе это больше похоже на прямой политический умысел. Помимо признания слишком заметной недоработки ведущих трансляцию работников Тихий напомнил, что Киев ждёт не только извинений, но и прямого указания на виновника инцидента со стороны технических специалистов Fox News. Свое сообщение спикер разместил в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску.









Отметим, что инцидент, как называют произошедшее представители официального Киева, случился вчера в рамках телевизионной трансляции американскими репортёрами пасхальных служб в храме Христа Спасителя в столице РФ и Свято-Михайловского Златоверхого собора. Последний расположен в украинской столице. В рамках репортажа из Киева в течение 30 минут на картинке висела подпись «Киев. Россия». Спустя время надпись исчезла. Как только телевизионную помарку обнаружили, в украинских медиа и местных соцсетях последовала бурная реакция. Согласно рассуждениям украинских пользователей. это не было случайной ошибкой. По их мнению, это было политической заявкой-посланием Владимиру Зеленскому и его ближайшим подчиненным.