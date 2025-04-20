Тем временем в России до сих пор нет сетей поколения 5G.

Первый в Китае город перешел на широкополосный интернет со скоростью почти до 10 000 Мбит/с. Таким счастливчиком стал пригород столичного Пекина – населённый пункт Сюнъань. О появлении первой в КНР широкополосной сети 10G сообщается в публикации сетевого ресурса Mydrivers.

Журналисты издания рассказали, что совместными усилиями коммерческих организаций Huawei и China Unicom в одном из городов провинции Хэбэй стал функционировать интернет на доселе неведомой скорости для обычных граждан. Решение прибегнуть к 50G PON благодаря деятельности телекоммуникационных компаний позволило получить скорость загрузки по Сети до 9 834 Мбит/с. Этого удалось достичь из-за серьёзных улучшений базовой архитектуры оптоволоконного соединения. Хотя ранее такая сеть позволяла передавать данные на максимальном гигабитном уровне. Одновременно с ростом скачки и закачки уменьшились и внутрисетевые задержки, упавшие до миллисекундных показателей.





По свежим замерам, скорость отдачи данных теперь равняется 1 008 Мбит/с, а пинг соединения до сервера стал равным 3 мс.

В финальном комментарии экспертов Mydrivers сказано, что новые технические улучшения принесли не только новые скорости, но и революционный образ жизни.

А тем временем в РФ отечественное Минцифры только-только подняло вопрос об аукционе на использование частот 5G внутри российского государства. И если итоги будущего события окажутся положительными, как пишут «Известия», то сеть «5Джи» в России начнет работать в диапазоне частот от 4,8 до 4,99 ГГц. Правда когда это произойдет на физическом уровне, даже самые смелые российские футурологи не знают.