За это действующий американский президент должен сказать "большое спасибо" собственной экономической политике, разрушающей не только экономики конкурентов, но и экономическое благополучие США.

Обеспеченные американцы с несвойственной ранее активностью стали не только интересоваться, куда можно вывести собственные накопления, но и предпринимать довольно активные шаги по этому направлению. Так, за несколько последних месяцев в швейцарской республике возникло множество свежеоткрытых инвестиционных счетов принадлежности граждан США. Всё благодаря нейтральной внешней политике, устойчивой экономике, крепкой национальной валюте и внутренней правовой системе. О причинах бегства части американского капитала в эту европейскую страну рассказывается в публикации канала CNBC.

Иностранные журналисты, заинтересованные происходящим, обратились ко мнению экономических аналитиков, пояснивших, что в прошлые времена появление свежего счета в одном из банков Швейцарии практически обязательно приводило к появлению неудобных вопросов по поводу предполагаемого уклонения от уплаты налоговых сборов. Но сегодня такие обвинения часто беспочвенны, потому что текущая регламентация создания счетов достаточно строгая из-за многочисленных налоговых документов и повышенного уровня отчетности.

По сведениям Financial Times за последние 17 лет власти Соединенных Штатов организовали комплекс мер против большой группы швейцарских кредитно-финансовых учреждений за доказанную неуплату американских налогов, задействуя механизм сохранения банковской тайны.





В самих США крупные инвесторы считают, что доллар непременно ослабнет из-за разрушающего действия огромного национального госдолга. Поэтому вполне понятно желание переждать гипотетическую финансовую нестабильность вдали от кризиса в тихой Европе методом получения вида на жительство или приобретения гражданства. Для этого покупается местная недвижимость.

Помимо покупки вилл и квартир состоятельные американцы вкладываются в банки, опасаясь резких колебаний на финансовых биржах североамериканского государства. Для этого создаются счета в банках Швейцарии или скупается золото здесь же. Тем более альпийская республика известна крепостью своих золотых хранилищ.

И как резюмировали финансовые специалисты, американские богачи покидают США не в последнюю очередь из-за крупных внешнеэкономических действий Трампа, организовавшего масштабные торговые конфликты по всему миру.