В отличие от сегодняшних США, руководство КНР тратит деньги с умом и в сфере новейших военных технологий.

Китайские военные инженеры испытали новейший тип взрывного устройства, где в качестве основного компонента детонирующей смеси выступил водород. Об успехах сегодняшнего Китая в сфере гонки вооружений рассказывается в местной прессе.

Согласно публикации издания South China Morning Post китайские исследователи провели полигонный взрыв военной направленности и выяснили, что взрыв передовой водородной смеси может нести разрушительное действие цепного характера.

Так, перспективный боеприпас с гидридом натрия и собственным весом взрывчатки в 2000 г способен породить огненный шар с температурой внутри периметра в тысячу градусов по шкале Цельсия.





Инженеры, создавшие проект водородной бомбы неядерного действия, указали, что комбинируя в соответствующих пропорциях химические вещества, они добились точной «дозировки» интенсивности детонации, что позволило создать равномерную зону поражения большой площади.

Вспомним, что первые тестовые взрывы классической водородной бомбы, взорванной китайскими военными, случились в 1967 году. А цепочка ядерных испытаний в КНР длилась вплоть до 2006 года. После официальный Пекин поставил подпись в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, после чего практические полигонные проверки действия местного ЯО прекратились.