Остановить преступников можно, зная схему мошенничества.

Телефонные преступники внедрили новый сценарий обмана, в котором на четко описанном шаге сами уведомляют потенциальную жертву о своих преступных действиях в отношении человека. О новой схеме написали корреспонденты ТАСС, разместив объявление от подразделения УБК российской полиции.

Согласно описанию новый преступный сценарий выглядит так: неизвестный абонент набирает номер человека и называет себя персоналом мобильного оператора. Дальше звонящий говорит, что у собеседника договор на оказание услуг сотовой связи заканчивается. Для продления же действий надо совершить одно простое действие: назвать проверочный цифровой код из СМС.





И тут происходит самое интересное: как только обманываемый озвучивает содержание сообщения, аферист сразу говорит, что обманул принявшего звонок.

Следом происходят шантаж и запугивание. А дальше к делу подключатся лже-сотрудники Росфинмониторинга и силовых органов, которые делают вид, что помогают защитить цифровые деньги. С этого момента начинает действовать стандартная мошенническая схема с переводами на «безопасный счет».

Способом, который поможет защититься, в полиции РФ назвали повышенную бдительность по отношению ко всем входящим звонкам.